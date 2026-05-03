Ein Segelflugzeug fliegt zu niedrig. Der Pilot bemerkt, dass er mit dieser Höhe nicht mehr zum Flugplatz zurückkommt. Er versucht wieder an Höhe zu gewinnen, doch erfolglos.

Blumberg (dpa/lsw) - Weil ein Pilot mit seinem Segelflugzeug am Rand der Schwäbischen Alb zu niedrig unterwegs war, schaffte er es nicht mehr bis zum Flugplatz und musste auf einer nahegelegenen Wiese notlanden. Dabei überfuhr er einen geteerten Weg, wodurch das Flugzeug beschädigt wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Pilot selbst blieb unverletzt.

Auftrieb bleibt aus

Der 51-Jährige war am Samstag von einem Flugplatz bei Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) zu einem einstündigen Rundflug aufgebrochen. Als der Pilot bemerkte, dass er zu niedrig war, versuchte er noch vor dem Flugplatz eine Runde zu drehen. Er habe versucht, an Höhe zu gewinnen, sagte ein Polizeisprecher, doch der erhoffte Auftrieb blieb aus. Schließlich entschied sich der Mann zur Notlandung.

Durch den Zusammenstoß mit der Asphaltdecke wurde das Flugzeug am Rumpf und Höhenleitwerk beschädigt. Die Ermittler beziffern den Schaden auf etwa 30.000 Euro.