Die sozialen Netzwerke gehören für viele zum Alltag dazu. Merlin Röhl vom SC Freiburg hat sich bewusst gegen Instagram entschieden.

Freiburg (dpa/lsw) - Weil sie ihn zu sehr vom Fußball ablenken, ist Toptalent Merlin Röhl vom Bundesligisten SC Freiburg nicht auf sozialen Netzwerken wie Instagram aktiv. «Mein Ziel ist es, das Beste aus mir herauszuholen. Und Instagram hilft mir dabei nicht», sagte der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler der «Badischen Zeitung» (Donnerstag). Er sehe in dem Netzwerk keine Vorteile für sich. «Im Gegenteil, in meinen Augen hemmt das eher. Man kommt bei Instagram ja automatisch in so eine Feedback-Schleife. Du musst reagieren, und das kostet Zeit. Es sind zu viele Reize und Einflüsse, die mir nicht weiterhelfen.»

Röhl liest gern Bücher. «Alles Mögliche, Sachbücher und Romane. Andere schauen Serien, ich tauche lieber in eine Geschichte ein. Das hilft mir, den Kopf freizubekommen», erklärte er.

Röhl kam im Sommer 2022 vom Drittligisten FC Ingolstadt 04 zum SC Freiburg und hat sich in dieser Saison zum Stammspieler entwickelt. Der Sport-Club empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die TSG 1899 Hoffenheim zum badischen Bundesliga-Duell.

