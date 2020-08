Mit Verdacht auf einen Unterschenkelbruch landete ein 21-jähriger Motorradfahrer am Mittwoch im Krankenhaus. Der junge Mann war laut Polizeibericht gegen 11 Uhr auf der K 17 zwischen Iggelbach und Johanniskreuz unterwegs, als er in einer langgezogenen scharfen Kurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er kam von der Fahrbahn ab, fuhr noch rund 40 Meter in den Wald und stürzte. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 2500 Euro.