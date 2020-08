Lautes Motorengeräusch und eine offensichtlich zu hohe Geschwindigkeit veranlassten Beamte der Polizeiinspektion Haßloch laut Bericht am Montagnachmittag gegen 16.10 Uhr zur Kontrolle eines Rollerfahrers in der Dürerstraße in Haßloch. An dem als Mofa 25 eingetragenen Fahrzeug stellten die Beamten „technische Manipulationen“ fest, so dass eine deutlich höhere Geschwindigkeit als die zugelassene möglich war. „Dass beide Reifen kein Profil mehr hatten, war eher Nebensache“, heißt es weiter. Zum Führen dieses Fahrzeugs ist ein Führerschein erforderlich, den der 17-jährige Haßlocher nicht besitzt. Die Beamten stellten den Roller sichert. Der Jugendliche sieht einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen.