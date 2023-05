Steinenbronn (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist zu schnell in eine Kurve im Landkreis Esslingen gefahren und schwer gestürzt. Der Unfall ereignete sich auf der L1208 zwischen den Ortschaften Steinenbronn und Leinfelden-Echterdingen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 32-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde.

