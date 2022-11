Kohlberg (dpa/lsw) - Mit seinem zweijährigen Sohn im Auto ist ein Mann nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu schnell in eine Kurve gefahren und hat einen Unfall mit fünf Verletzten verursacht. Der 41-Jährige stieß am Samstag in Kohlberg (Landkreis Esslingen) mit einem entgegenkommenden Wagen frontal zusammen, wie die Polizei mitteilte. Zwei Erwachsene und zwei Kinder im Alter von acht und elf Jahren in diesem Auto wurden ebenso verletzt wie der Unfallverursacher. Dem Zweijährigen hingegen passierte nach ersten Informationen nichts. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser.

