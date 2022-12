Die Landauer Stiftskantorin Anna Linß begrüßt das neue Jahr am Sonntag um 17 Uhr in der Stiftskirche mit einem ausgefallen Programm an der Rieger-Orgel. Zu hören sind Werke des französischen Orgelsinfonikers Charles Marie Widor und der Komponistin Florence Price. Sie lebte und wirkte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und war die erste afroamerikanische Tonschöpferin, die in der Welt der Klassik Bekanntheit erlangte. Sie schuf rund 300 Werke. Außerdem erklingen Weihnachtsvariationen des Franzosen Gaston Dethier und ein Medley mit Melodien aus den James-Bond-Filmen. Im Anschluss an das Konzert lädt Isabelle Kirsch zur Finissage ihrer Lichtkunst-Ausstellung in der Stiftskirche.