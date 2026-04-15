Ermittler durchsuchen zwei Wohnungen im Kreis Ludwigsburg - und werden fündig. Neben einer Aufzuchtanlage für Drogen entdecken sie auch zahlreiche Waffen.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Nach Durchsuchungen ihrer Wohnungen im Kreis Ludwigsburg sind zwei mutmaßliche Drogendealer in Untersuchungshaft gekommen. Wie Staatsanwaltschaft und Zollfahndungsamt mitteilten, fanden Ermittler neben einer professionellen Aufzuchtanlage mit Marihuana-Pflanzen, 30 Kilogramm abgepacktem Marihuana, Haschisch und Amphetamin auch Luftdruckwaffen, Wurfsterne, Messer, eine Machete und 15.000 Euro Bargeld. Gegen die beiden 48 und 44 Jahre alten Männer wird wegen gewerbsmäßigen Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge und bewaffneten Handeltreibens mit Cannabis ermittelt, zudem werden Verstöße gegen das Waffengesetz geprüft.