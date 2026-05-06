Baden-Württemberg Zoll kontrolliert die Paket-Branche im Südwesten

Zoll - Symbolbild
Im Südwesten werden landesweit Paketzusteller kontrolliert.(Symbolbild)

Hunderte Zollbeamte kontrollieren seit dem Morgen Paketzentren im Südwesten – im Fokus stehen Schwarzarbeit, Subunternehmer und mögliche Verstöße gegen Mindestlohnregeln.

Stuttgart (dpa/lsw) - Hunderte Zollbeamte kontrollieren seit dem frühen Morgen Paketzusteller auch in Baden-Württemberg. Es gehe um Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in der Kurier-, Express- und Paketbranche, teilte ein Sprecher des Hauptzollamtes Stuttgart mit.

Bundesweit sind mehr als 2.900 Beamte bei der Schwerpunktprüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls in der Branche im Einsatz.

Kontrolliert werde vor allem in großen Depots und Verteilzentren - also dort, wo viele Fahrer und Zusteller anzutreffen seien. «Uns interessieren Arbeitsverhältnisse, Mindestlohn und Sozialversicherungen», sagte der Zollsprecher. Im Fokus stünden auch Subunternehmen. «Nicht überall, wo DHL draufsteht, ist DHL drin.»

Beamte aus allen Hauptzollämtern in Deutschland seien im Einsatz. Die Kontrollen seien dabei verdachtsunabhängig und sollen bis in den Abend weitergehen.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls kontrolliert regelmäßig verschiedene Branchen, um Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung aufzudecken. Vor allem lohnintensive Branchen stehen dabei im Fokus.

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