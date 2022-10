Ein Mann ist mit 6,25 Kilogramm Marihuana im Gepäck auf der Autobahn 5 nahe der schweizerischen Grenze festgenommen worden. Der 41-Jähriger floh Ende September in Weil am Rhein vor einer Zollkontrolle, wie das Hauptzollamt Lörrach am Freitag mitteilte. Auf der A5 in Höhe Efringen-Kirchen (Landkreis Lörrach) konnten ihn die Beamten stoppen. Im Kofferraum fanden sie einen schwarzen Müllsack mit drei vakuumierten Päckchen Marihuana. Auch ein Drogentest fiel positiv aus. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Mitteilung