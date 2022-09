Über 50.000 Euro Steuern hat der Zoll nach Kontrollen von Reiserückkehrern an der Autobahn 8 bei Ulm nachträglich eingefordert. Die Beamten leiteten 40 Strafverfahren ein und versteuerten in 35 Fällen Goldschmuck aus der Türkei nach. Dies teilte das Hauptzollamt am Mittwoch mit.

Ulm (dpa/lsw) - Neben Zigaretten und Tabak im Wert von 11.000 Euro wurden auch Betäubungsmittel und verbotene Waffen, wie Elektroschocker und Schlagringe, beschlagnahmt.