Kultur findet derzeit fast nur noch im Internet statt. Was bedeutet das für die Künstler, für das Publikum, für die Gesellschaft? Peter Weibel, Leiter des Zentrums für Kultur und Medien (ZKM) in Karlsruhe, hat dazu eine Theorie entwickelt. Am Freitag wird sie bei einem Online-Symposium diskutiert. Dazu gibt’s eine interaktive Musik-Performance.

Den Anstoß gegeben hat ein Essay, das Weibel am 20. März 2020 in der „Neuen Züricher Zeitung“ veröffentlicht hat. Seine Hauptthesen hat er auch schon einmal der RHEINPFALZ dargelegt: „Gerade entsteht die erste Ferngesellschaft der Menschheitsgeschichte. Die Massenmobilität kommt an ihr Ende. Der Globalisierung geht die Luft aus. Die Telegesellschaft wird Wirklichkeit.“

Weibel ließ in diesem Essay auch anklingen, dass er die Warnungen vor den Auswirkungen des Virus für eine medial geschürte Panik hielt. Er nannte die Zahl von weltweit 20.000 Todesfällen und verglich sie mit Opferzahlen der Grippe – heute sind es 2,1 Millionen Corona-Tote und täglich werden es etwa 17.000 mehr. Mal sehen, wie er das heute in seiner Keynote zum Auftakt des Symposiums einschätzt.

Auswirkungen auf Künstler und Veranstalter

Eigentliches Thema ist die Veränderung von einer Gesellschaft der Nähe zu einer Gesellschaft der Ferne, forciert durch den Kampf gegen das Virus. In der ersten Podiumsdiskussion werden Forscher des ZKM und Vertreter mehrerer Ensembles Neuer Musik über Kunstproduktion und Kunstgenuss im digitalen Raum diskutieren. Die zweite Podiumsdiskussion findet unter Veranstaltern statt und soll erörtern, was die Verlegung in den virtuellen Raum für die Betreiber realer Konzerträume bedeutet.

Anschließend gibt es eine kurze Einführung zu der Komposition „Einklang freier Wesen“ von Georg Friedrich Haas. Das Besondere des Werkes ist seine Zusammensetzung: Es sind zehn Solostücke, die für sich stehen, aber miteinander kombiniert werden können. Sie wurden im Frühjahr 2020 in verschiedenen Städten vom Ensemble Resonanz, Ensemble Modern, Ensemble Musikfabrik, Klangforum Wien und dem Talea Ensemble New York eingespielt unter Koordination und Mitwirkung des ZKM. Dessen Hertz-Labor hat aus den Aufnahmen Spuren entwickelt, die frei im virtuellen Raum platzierbar und kombinierbar sind – durch die Hörer, die dadurch ihre individuelle Realisierung schaffen. Möglich wird das durch eine App, die über die Website des ZKM zu bekommen ist.

Info