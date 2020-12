Das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe verlegt seinen Tag der offenen Tür am Mittwoch, 6. Januar, ins Internet. Streamingangebote sollen einen Blick hinter die Kulissen gewähren.

Zahlreiche Produktionen aus verschiedenen ZKM-Abteilungen sind abrufbar. So eine nicht ganz freiwillige Reise durch „Himmel und Hölle“, die zwei ZKM-Mitarbeiterinnen in bis dato unergründete Bereiche des Gebäudes geführt haben. Beim Basteln einer Zeitkapsel wirft das Haus einen Blick in die Zukunft und im Workshop „Kitchen_Ferm_Lab“ kann man bei der Herstellung von selbst fermentiertem pinken Kimchi zuschauen.

Die Ausstellung „Critical Zones. Horizonte einer neuen Erdpolitik“ und „Writing the History of the Future“ sind bei Führungen mit Kuratoren zu erleben. Talks, Konzerte, Performances und Workshops widmen sich algorithmischer Musik, der Restaurierung von Medienkunst, Künstlicher Intelligenz und dem Bau eines Solarhubschraubers. Abrufen kann man auch ein Blind Date mit Bibliotheksbüchern. Live wird der Tag mit Beiträgen auf Instagram begleitet – etwa zum Forschungsprojekt „digilog@bw“ über die gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung.

Infos gibt’s im Netz unter