Können Computer neue Realitäten und neue Identitäten erzeugen? Lässt sich der Mensch berechnen? Diese Fragen beschäftigen Künstler seit der Erfindung der Technik. Nun stehen sie im Fokus einer Schau, die das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) mit dem ZDF für dessen „Digitale Kunsthalle“ konzipiert hat.

Spannend und spielerisch gerade für die Beschäftigung am heimischen Computer ist Daniel Heiss’ Arbeit „Flick KA AI – Ein Turing-Test“. Aus Porträts von über 50.000 Fotos von Besuchern des ZKM hat Heiss mit einem Algorithmus künstliche Bilder generiert, die er parallel zu originalen Porträts zeigt. Was ist echt, und was sieht nur so aus? Was am Anfang noch leicht zu unterscheiden scheint, verschwimmt beim Durchspielen der Porträts immer mehr. Jeder kann sich da selbst auf die Probe stellen und dürfte überrascht sein.

Neben anderen ist im digitalen Ausstellungsraum auch Kirsten Geislers Videoarbeit „Who Are You?“ zu sehen. Sie lässt eine filmisch reproduzierte und eine computergenerierte Version einer jungen Frau aufeinandertreffen und fragen: Wer bist du? Angeklickt werden kann auch die Rekonstruktion einer historischen Arbeit des italienischen Dichters Nanni Balestrini, der einen Algorithmus schuf, um Sätze und Verse anderer Autoren immer neu zu kombinieren und so eine potenziell unerschöpfliche Gedichtmaschine zu erschaffen.

Hinter den Arbeiten steckt die These des Computerpioniers Konrad Zuse, dass das Universum als eine gigantische Rechenmaschine aufgefasst werden kann.

