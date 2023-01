Der US-Choreograf William Forsythe übergibt sein Archiv dem Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien (ZKM). Dort sollen seine audiovisuellen Medien und Dokumente der Forschung und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, teilte das ZKM mit.

Das Archiv überspanne laut ZKM die gesamte Schaffenszeit des 73-Jährigen seit den 1970er-Jahren. Es beginne 1976 mit seiner Zeit am Stuttgarter Ballett und reiche über das Ballett Frankfurt (1984-2004) und der Forsythe Company (2005-2015) bis zur Gegenwart. Es enthalte archivarische Videoaufnahmen von Proben, Vorstellungen und Installationen sowie Programmhefte, Poster, Kritiken, Fotos, Publikationen, Korrespondenzen, Auszeichnungen und weitere Unterlagen. Später sollen auch noch William Forsythes persönliche Produktionsnotizen hinzukommen.

William Forsythe mit Tänzern seiner Company Foto: Dominik Mentzos

Seit mehr als 50 Jahren beeinflusse der in New York geborene Künstler durch seine visionären Konzepte und Produktionen die Choreografie. Seine Werke hätten das Ballett aus der Identifikation mit dem klassischen Repertoire gelöst und zu einer dynamischen Kunstform des 21. Jahrhunderts verändert.

Forsythe hat auch in den Bereichen Installation, Film und internetbasierte Wissensentwicklung gearbeitet. Schon lange pflegt der Künstler Kontakte zum ZKM. Ein Beispiel für die Zusammenarbeit ist die 1999 gemeinsam entwickelte CD-ROM „William Forsythe: Improvisation Technologies“.

Termin

Übergeben will er sein Archiv in Karlsruhe am 3. Februar. Um 18 Uhr ist ein Podiumsgespräch geplant: „The Performative Archive: William Forsythe im Gespräch mit Peter Weibel“.