Mit einem neuen monumentalen Kunstwerk im Foyer erwacht das Karlsruher Museum für Kunst und Medien (ZKM) aus dem Lockdown. Im Lichthof türmt sich über zwei Fabriketagen eine gigantische Kaskade aus Krankenhausbetten, zwischen deren Stäben Schläuche mit blutroter Flüssigkeit pulsieren.

„Connected to Life“ (Verbunden mit dem Leben) heißt die Installation, die das ZKM bei der in Berlin lebende japanischen Künstlerin Chiharu Shiota in Auftrag gegeben hat. Sie soll ein Mahnmal zum Gedenken an die Corona-Opfer und und an diejenigen, die sich für die Gesundheit und das Leben ihrer Mitmenschen täglich opfern, sagt ZKM-Leiter Peter Weibel.

50 Krankenhausbetten scheinen aus 14 Metern Höhe auf den Betrachter hinabzustürzen. Die durchsichtigen Schläuche, die sich aus mehreren Fünf-Liter-Glaskolben schlängeln, lassen an Bluttransfusionen denken. Dazu hört man das stete Pumpen von medizinischen Geräten, die das künstliche Blut pumpen.

In ihren Installationen geht Chiharu Shiota nach Auskunft Weibels dem Gefühl der „Präsenz in der Abwesenheit“ nach. Die Künstlerin lasse sich von persönlichen Erlebnissen inspirieren und dehne diese auf universelle menschliche Anliegen wie Leben, Tod oder Beziehungen aus. Dabei verwende sie alltägliche Objekte wie Stühle, Schlüssel oder Betten. Chiharu Shiota ist international bekannt. Für die Bayreuther Festspiele hat sie eine Installation zum Thema „Götterdämmerung“ geschaffen.

