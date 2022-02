Mit dem Handy am Ohr und hupend ist ein Autofahrer hinter einer Zivilstreife der Polizei hergefahren. Der Mann war den Beamten am Donnerstagnachmittag in Waldshut-Tiengen (Waldshut) aufgefallen, hieß es am Freitag von der Polizei. Weil es ihm womöglich nicht schnell genug ging, soll er erst «wild gestikuliert» und dann gehupt haben. Dann sei den Polizisten das Handy am Ohr aufgefallen. Das Mobiltelefon habe er nicht einmal als der Beamte schon neben seinem Auto stand weggelegt. Den 61-Jährigen erwartet laut Polizei ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

