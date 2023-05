Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist in diesen Tagen nicht selbstverständlich, dass ein Festival mit zwölf Produktionen, 26 Aufführungen und vor allem mit Künstlern aus zehn Ländern auf die Beine gestellt werden kann. Wie es dem Tollhaus gelungen ist, am Wochenende das Atoll-Festival für zeitgenössischen Zirkus an den Start zu bringen.

In den fünf Jahren seines Bestehens gilt Atoll bereits als das wichtigste Festival seiner Art in Deutschland. Und in diesem Jahr kommt ihm sogar internationale Bedeutung zu, da europaweit