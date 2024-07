Aus bislang ungeklärter Ursache bricht am Abend ein Feuer im Zimmer einer Erdgeschosswohnung in Sankt Leon-Rot aus.

Sankt Leon-Rot (dpa/lsw) - Nach einem Brand ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Sankt Leon-Rot im Rhein-Neckar-Kreis nicht mehr bewohnbar. Der Brand brach am Montagabend im Ortsteil Rot aus bislang ungeklärter Ursache in einem Zimmer der Erdgeschosswohnung aus, wie die Polizei mitteilte. Sieben Bewohner hatten das Haus bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte unverletzt verlassen. Zur Höhe der Schadensumme wurde vorerst nichts bekannt.