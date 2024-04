Konstanz (dpa/lsw) - Unbekannte haben Zigarettenstangen im Wert von mehr als 100.000 Euro aus einem Tabakladen in Konstanz gestohlen. Die Täter sollen in der Nacht zum Mittwoch über das Dach in das Geschäft eingestiegen sein, wie die Polizei mitteilte. Neben den Zigaretten wurde auch Bargeld entwendet. Für den Abtransport müssen die Täter laut Polizei ein Fahrzeug benutzt haben. Zunächst suchten die Beamten nach Zeugen.

Pm der Polizei