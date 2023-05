Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit zwei Niederlagen startete der FC Lustadt in die Hauptrunde der Fußball-Bezirksliga. Am Ende steht der Einzug in die Aufstiegsrunde. Ein Erfolg für das Team um den neuen Trainer Cristian Radu Stoican – auch wenn der Sprung in die Landesliga nicht zu schaffen sein wird.

Der FCL nimmt nämlich nur zwei seiner 27 Punkte mit in die Aufstiegsrunde. Die stammen aus den Punkteteilungen gegen den TuS Knittelsheim (2:2) im vierten und den VfB Haßloch (1:1) im zwölften