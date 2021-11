Vorrunde, erste Zwischenrunde, zweite Zwischenrunde, Platz 12/13. William Lauth und Julia Scherer sind zufrieden. Sie haben ihr Ziel erreicht bei der deutschen Meisterschaft der Hauptgruppe S-Standard in Böblingen: das Semifinale.

42 Paare waren zur DM in den Standardtänzen angereist. Der erste Platz war quasi schon vergeben: an Tomas Fainsil/Violetta Posmetnaya von Astoria Stuttgart, die Titelverteidiger. Als dieses Paar sich 2019 in Berlin die Krone aufsetzte, tanzten Lauth (19) und Scherer (20) vom TSC Landau als Jugendpaar ihre erste Hauptgruppen-DM. Die Südpfälzer waren 15. Die Erwartungen diesmal: „Wir sind ganz neu in der Klasse, sind davon ausgegangen, dass die Wertungsrichter uns noch nicht auf dem Schirm haben“, sagt Lauth. Und macht eine Rechnung auf: „Wäre nach der 24er-Runde Schluss gewesen, wären wir auf dem siebten Platz gewesen.“

Soll heißen: Die Wertungsrichter gaben ihre Kreuzchen danach den sechs Paaren, die sie im Finale haben wollten. Lauth/Scherer waren noch nicht darunter. „Viel wichtiger“, sagt Lauth, „war uns die Rückmeldung aus dem Publikum, von den Trainern.“ Die war wohl sehr positiv. „Wir haben umgesetzt, was wir gelernt haben“, hat Scherer aufgenommen. Und die Aufgabe, noch mehr am Quickstepp und am Wiener Walzer zu arbeiten.

Überaus gefühlvoll

Michael Gewehr, Sportwart des Tanzsportverbandes Rheinland-Pfalz, hat die DM verfolgt, die um 18.30 Uhr begann und für das Landauer Paar um 22 Uhr, nach dem 15. Tanz, vorbei war. Seine Einschätzung: „Lauth/Scherer überzeugten in der 24er-Runde mit ihrem überaus gefühlvollen Tanzen. William gelang es fast immer, freie Räume zu finden; und wenn es dann doch einmal eng wurde, war es Julia Maria, die gedankenschnell die Situation erkannte und auf kleinste Führungsimpulse reagierte.“ Auch im Semifinale habe das Paar seinen weichen und außerordentlich eleganten Tanzstil demonstriert. Die neun Wertungsrichter hätten sich mehrheitlich für die sechs Finalpaare entschieden, die schon einmal in der Finalrunde gewesen seien.

Lauth/Scherer haben sich das Finale in Böblingen angesehen. Mit dem Einzug in das Semifinale rücken sie in den Bundes-B-Kader auf. Im Dezember treten sie vielleicht in Riga an. Im Januar steht das erste Ranglistenturnier in Dresden für die DM 2022 an.