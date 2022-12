Das kleine Schwarze sollten Theater- und Operngängerinnen derzeit getrost im Schrank lassen. Viele Bühnen drosseln die Temperaturen, um Energie zu sparen.

Daheim kuschelt man sich mit der Decke in den Plüschsessel, in Kulturstätten kann man sich die Garderobenmarke sparen. Den laut Energiesparverordnung müssen öffentliche Gebäude die Raumtemperatur auf 19 Grad herunterfahren. Ganz auf eine Heizung oder Klimatisierung verzichten, geht mancherorts freilich nicht – in Museen etwa aus konservatorischen Gründen.

Im Karlsruher Tollhaus etwa läuft die Heizung im Foyer und in den Sälen nur noch auf halber Kraft. Klagen der Besucher gebe es aber kaum, sagt die Geschäftsführerin Britta Velhagen. Manche Gästen fragen vor dem Besuch, ob im Saal geheizt sei. Mit der Antwort „wenig“ geben sie sich aber meist zufrieden und ziehen eine Weste mehr an. „Wir stellen auch Filzkissen und Decken zur Verfügung.“

Je mehr Besucher, desto wärmer wird’s

Das Badische Staatstheater hat eine eigene Task-Force gegründet fürs Energiesparen. 30 Prozent seien das Ziel, sagt der geschäftsführende Direktor Johannes Graf-Hauber. Besonders wirksam sei die Halbierung der Laufzeit für die Werbeleinwand und der Verzicht auf das Anleuchten des Bühnenturms gewesen. Auch eine Weihnachtsbeleuchtung wird es nicht geben. Trotz der Sparmaßnahmen, betont Graf-Hauber: „Man braucht bei uns im Saal definitiv nicht die dicke Jacke.“ Eine dickere Strumpfhose oder ein Schal würden schon helfen. „Bei gut besuchten Veranstaltungen haben wir schon früher die Heizung nach einer Weile abgeschaltet“ – da könne es im Saal durchaus wärmer werden.

So auch im Substage: „Wir heizen bei Veranstaltungen gar nicht in der Halle, aber das ist auch gar nicht so wild, die Menschen stehen und bewegen sich“, sagt Vivien Avena. Das sei aber schon vor der Energiekrise so gewesen. Die kalte Winterluft wird auch nicht erwärmt, bevor sie über die Lüftung eingeblasen wird.

Das ist überhaupt das beste Mittel gegen die Kälte: Je mehr Besucher, desto wärmer wird’s.