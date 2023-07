Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Ziegeleimuseum Sondernheim ist eine ganz besondere, vielleicht einmalige Mischung. Pfauen laufen frei zwischen Kipploren und Ziegelhütten. Babyfledermäuse leben unterm Dach.

Das Museum liegt direkt am Rheinufer, und wer dort ankommt und sich erst mal einen Überblick verschaffen will, besteigt am besten die alte Feldbahn. Früher hat das Bähnchen Lehm in bis zu 25