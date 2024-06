Baden-Württembergs Bevölkerung ist in den vergangenen Jahren nicht so stark gewachsen, wie von den Statistikern bisher angenommen worden ist. Zum Stichtag 15. Mai 2022 wurden beim Zensus 2022 rund 11,1 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner für das Bundesland ermittelt, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Das sind rund 131 000 Einwohner weniger, als auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung des Zensus 2011 bisher vermutet worden waren.

Stuttgart (dpa) - Beim Zensus 2022 wurde im Gegensatz zum Zensus 2011 für alle Gemeinden ein einheitliches Verfahren angewendet: Dieses Mal wurden auch in Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern Stichproben erhoben. Auch bundesweit wurde die erwartete Zahl der in Deutschland lebenden Menschen im Zensus 2022 etwas nach unten korrigiert. Sie lag bei rund 82,7 Millionen, das sind rund 1,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner weniger als bislang angenommen.

Pressemitteilung Statistisches Landesamt