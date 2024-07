In Mosbach ist nach heftigem Regen ein überschwemmter Zeltplatz geräumt worden. Es war nicht der einzige Einsatz für die Rettungskräfte nach dem Unwetter über der Stadt.

Mosbach (dpa/lsw) - Wegen des Unwetters haben Einsatzkräfte in Mosbach einen Jugendzeltplatz geräumt. Weil der Platz unter Wasser stand, wurden 120 Kinder, Jugendliche und Betreuer in einem Trainingscenter in der Nähe untergebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Unwetter hatte in der Stadt am späten Montagabend zu zahlreichen Einsätzen von Rettungskräften geführt. Laut Polizei wurden Straßen überflutet und Bäume stürzten um. Unter anderem fiel ein Baum auf zwei geparkte Autos. Dabei entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unwetter niemand.

