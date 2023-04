Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zaungäste können an der Villa Streccius in Landau zurzeit ein aufrüttelndes Ringen um mehr Demokratie und Meinungsfreiheit erleben. Für die Open-Air-Ausstellung „Hongkong“ hat die Kunststudentin Rachel Rüthlein in Radierungen, Zeichnungen und einem Linoldruck eigene Erlebnisse verarbeitet.

Was haben die Studentenunruhen in Hongkong mit der Uni Landau zu tun? So viel, dass sie die Kunststudentin Rachel Rüthlein zum zentralen Thema ihrer Bachelorarbeit machte und dabei