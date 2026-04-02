Ein Abbiegevorgang löst eine Kettenreaktion mit mehreren Auffahrunfällen aus. Was die Polizei zum Ablauf und den Verletzten berichtet.

Eberhardzell (dpa/lsw) - Auf einer Bundesstraße bei Eberhardzell (Kreis Biberach) ist es zu einem Unfall mit neun beteiligten Fahrzeugen gekommen. Zehn Menschen wurden nach bisherigem Kenntnisstand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Eine 34-Jährige kam mit Verdacht auf schwerere Verletzungen stationär in eine Klinik. Neun weitere wurden leicht verletzt.

Nach bisherigen Informationen habe ein Wohnmobilfahrer auf der mehrspurigen Straße nach links abbiegen wollen. Dazu bremste er ab, andere Fahrzeuge hinter dem Wohnmobil ebenfalls. Der 62-jährige Fahrer eines sechsten Fahrzeugs bremste allerdings zu spät und schob die fünf Fahrzeuge ineinander.

Fahrzeugteile auf Gegenfahrbahn geschleudert

Durch die Wucht der Kollision wurden Fahrzeugteile auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Deshalb bremste die 34-Jährige mit ihrem Auto stark ab, woraufhin es zu einem weiteren Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen kam.

Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort – auch mehrere Notärzte waren im Einsatz. Die Bundesstraße 30 war am frühen Mittag mehrere Stunden lang in beide Richtungen voll gesperrt. Der Schaden soll laut Polizei im mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich liegen.