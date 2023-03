Neu-Ulm (dpa) - Ein 30-Jähriger aus dem bayerischen Schwaben steht unter dem Verdacht, im Raum Neu-Ulm mit Betäubungsmitteln in größerer Menge gehandelt zu haben. Nach monatelangen Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft wurde der mutmaßliche Drogenhändler am vergangenen Freitag festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden rund zehn Kilogramm Marihuana, 1,5 Kilogramm Kokain und ein hoher Bargeldbetrag bei dem Verdächtigen sichergestellt. Der Mann befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

