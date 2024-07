Innerhalb von zehn Minuten ereignen sich vier Unfälle auf einem Abschnitt der Autobahn 6. Insgesamt sind zehn Fahrzeuge beteiligt. Fünf Menschen werden verletzt.

Walldorf/Sinsheim (dpa/lsw) - Mehrere Unfälle auf der Autobahn 6 haben für starke Verkehrsbehinderungen gesorgt. Innerhalb von etwa zehn Minuten ereigneten sich am Vormittag zwischen der Anschlussstelle Sinsheim und dem Autobahnkreuz Walldorf vier voneinander unabhängige Unfälle, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt waren zehn Fahrzeuge beteiligt. Drei der Unfälle passierten den Angaben zufolge in Fahrtrichtung Mannheim, einer in Fahrtrichtung Heilbronn. Fünf Menschen wurden leicht verletzt, nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro. Details zu den einzelnen Unfallhergängen waren zunächst nicht bekannt. Die Behinderung des Verkehrs dauerte am frühen Nachmittag weiter an.