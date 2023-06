Polizei- und Zollbeamte haben zahlreiche Verstöße bei einer Güterverkehrskontrolle am Stuttgarter Hafen festgestellt. Am vergangenen Donnerstag wurden 46 Fahrzeuge kontrolliert, wie die Polizei und das Hauptzollamt in Stuttgart am Mittwoch mitteilten.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Fokus lag demnach auf dem nationalen und internationalen Gefahrguttransport. Dabei stellten die Einsatzkräfte neben unzureichender Ladungssicherung, einer gerissenen Scheibe und mangelhaften Reifen auch einen Fahrer fest, der ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. In 35 Fällen stellten die Beamten Vergehen in Zusammenhang mit der Dokumentation der Lenk- und Ruhezeiten fest.

PM