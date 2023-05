In Zeiten von gestiegenen Preisen, harten Tarifverhandlungen und Warnstreiks ruft der DGB am 1. Mai wieder zu Kundgebungen auf. Im Südwesten werden Tausende Menschen erwartet. Gemeinsam wollen sie ein Zeichen für eine gerechte und friedliche Zukunft setzen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Zum Tag der Arbeit am 1. Mai werden heute wieder Tausende Menschen bei Kundgebungen der Gewerkschaften erwartet. Die Hauptveranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Südwesten findet in Freiburg statt. Um 11.00 Uhr soll sie mit einem Demonstrationszug beginnen. Auf einer Kundgebung spricht anschließend DGB-Landesvorsitzender Kai Burmeister. In Ravensburg wird ab 11.00 Uhr Verdi-Landesbezirksleiter Martin Gross erwartet. Insgesamt hat der DGB im Land zu knapp 40 Veranstaltungen aufgerufen.

Unter dem Motto «Ungebrochen solidarisch» wollen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter am Montag bundesweit auf die Straßen gehen. «Die Welt ist im Krisen-Dauermodus: Energiekrise, Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, hohe Inflation und die Auswirkungen der Corona-Pandemie erzeugen Unsicherheit und stürzen viele Menschen in existenzielle Sorgen», hieß es. Am 1. Mai wolle man ein sichtbares Zeichen für eine gerechte und friedliche Zukunft, für einen starken Sozialstaat und eine leistungsfähige öffentliche Daseinsvorsorge setzen.

