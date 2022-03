Mit etlichen Blitzern hat die Polizei am Donnerstag Raser in Baden-Württemberg ins Visier genommen. Eine Auswertung mit konkreten Zahlen vom sogenannten Speedmarathon gebe es am Freitag, teilten das Innenministerium und die Polizei mit. Neben Lasern, mobilen und stationären Blitzern sowie Blitzern in Autos sollen landesweit auch zwölf Blitzer-Anhänger im Einsatz gewesen sein.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der „Blitzermarathon“ oder auch „Blitzmarathon“ ist eine jährliche Aktion. Dabei mussten sich nicht nur Autofahrer in Baden-Württemberg, sondern etwa auch in Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen.

Mitteilung des Innenministeriums