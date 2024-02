Die Zahl der touristischen Übernachtungen in Baden-Württemberg hat im vergangenen Jahr einen Höchstwert erreicht. Sie stieg auf rund 57,5 Millionen, wie die Präsidentin des Statistischen Landesamtes, Anke Rigbers, und Tourismus-Staatssekretär Patrick Rapp (CDU) am Donnerstag in Stuttgart mitteilten. Gemessen am Vorjahr waren das 5,3 Millionen oder gut ein Zehntel mehr Übernachtungen. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 - dem Jahr mit dem bisherigen Bestwert - stieg die Zahl um rund 330.000.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Gästezahl kletterte ebenfalls: Sie lag 2023 bei 22,9 Millionen - und damit 13,8 Prozent höher als im Vorjahr. Das Niveau der Zeit vor der Corona-Pandemie erreicht die Zahl demnach aber nicht. Im Jahr 2019 zählten die Statistiker rund 23,3 Millionen Gästeankünfte.

