Stuttgart (dpa/lsw) - Dan-Axel Zagadou hat das Training des VfB Stuttgart am Mittwoch vorzeitig beendet. Der Innenverteidiger des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten habe den Platz aufgrund einer Reizung im Knie verlassen, sagte ein Sprecher des Clubs. Zagadous Einsatz am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Heimspiel gegen Europapokal-Anwärter Bayer Leverkusen soll jedoch nicht in Gefahr sein. Es habe sich um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt. In der Defensive musste der VfB Stuttgart zuletzt auf Konstantinos Mavropanos wegen Muskelbeschwerden im Unterschenkel verzichten.

Tabelle

Kader VfB Stuttgart