Der Grünen-Politiker und Südwest-Ministerpräsident Winfried Kretschmann zeigt sich betroffen angesichts der Regierungskrise in Berlin. Deutschland brauche nun rasch wieder Stabilität, fordert er.

Stuttgart (dpa) - Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann fordert eine zügige Neuwahl im Bund. Er appelliere an den Bundeskanzler, «sehr zügig, so zügig wie möglich» die Neuwahl einzuleiten und nicht auf parteitaktische Dinge zu setzen, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. Er könne den Zeitpunkt aber nicht entscheiden, die Entscheidung liege allein beim Kanzler.

Der Bruch der Ampelregierung sei eine «Zäsur für das Land». Deutschland sei stets ein Land der stabilen Regierungen gewesen, das sei nun gescheitert. Der Zeitpunkt des Ampelbruchs sei vor dem Hintergrund der Unsicherheiten durch die Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump unpassend.