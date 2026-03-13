Baden-Württemberg Wurde 19-Jährige aus Eifersucht umgebracht?

Tote in Mannheim
Die Ermittler haben erste Details nach dem Fund einer toten Frau in einem Wald bei Mannheim bekanntgegeben.

Was führte zur tödlichen Auseinandersetzung in einem Naherholungsgebiet? Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln die Hintergründe der Tat an einer 19-Jährigen.

Mannheim (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer toten 19-Jährigen in einem Wald bei Mannheim gehen die Ermittler von Eifersucht als Tatmotiv aus. In der Vergangenheit soll es zwischen Opfer und dem 17-jährigen mutmaßlichen Täter immer wieder Konflikte gegeben haben. Nun verdichteten sich Hinweise darauf, dass Eifersucht bei der Tat, die als Mord gewertet wird, eine Rolle spielen könnte, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die genauen Umstände werden noch ermittelt.

Die Leiche wurde am Mittwochmorgen in einem Naherholungsgebiet entdeckt. Der 17-jährige Syrer befindet sich in Haft. Er und das Opfer führten seit über einem Jahr eine Beziehung. Ermittler gehen davon aus, dass sich die beiden am Dienstagabend trafen und dann gemeinsam zu dem Naherholungsgebiet gingen. Dort soll der Mann am frühen Mittwochmorgen auf die Frau eingeschlagen haben, die sich nicht habe wehren können. Dann soll der Mann die Frau mit Händen und mutmaßlich einem Ast getötet haben.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x