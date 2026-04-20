Auf 1050 Jahre seit Gründung blickt Bornheim zurück und feierte das Jubiläum am Samstag mit einem Serenadenkonzert im schmucken Dorfgemeinschaftshaus.

„Eine Reise durch die Welt der Serenaden“ – so war der Abend im gut frequentierten Saal übertitelt. Beim Stichwort Serenade projiziert das innere Auge möglicherweise das Bild einer betörenden Schönen, unter deren Balkon ein schmachtender Troubadour Liebesschwüre zur Laute singt. Gemeint aber ist vielmehr eine schlichte Abendmusik, die launige Unterhaltung und den beschwingten Übergang vom mühseligen Tagwerk in die Stunde der Ruhe verspricht. Spätestens seit der Klassik wird das Genre stetig prominent und kompositorisch hochkarätig bereichert.

Und dies untermauerte die wohlgesetzte Werkauswahl durchaus eindrucksvoll, die mit einer geschickten Melange aus sattsam bekannten Ohrwürmern und aparten Neuentdeckungen prunkte. Der erste Teil des Abends war ein wahres Wunschprogramm einschlägiger Hits der Gattung, beginnend bei Mozarts „Kleiner Nachtmusik“ – und in deren Gefolgschaft – über die Streicher-Serenaden von Pjotre Tschaikowski (op. 48) und Antonin Dvorák (op. 22) bis zu Edvard Griegs berühmtem Opus „Aus Holbergs Zeit“. Dass immer nur ein oder zwei Sätze des jeweiligen Werks kredenzt wurden, war ein geschickter Kunstgriff und ermöglichte die Bekanntschaft mit umso mehr Brillanten im Collier des Genres.

Die „Kleine Nachtmusik“ geht immer

Aber der Rückgriff aufs Populäre ist Segen und Fluch zugleich. Zum einen schafft der Wiedererkennungseffekt beim Publikum sofort Intimität, Begehrlichkeit; andererseits sind die Vergleiche mannigfaltig, die interpretatorische Messlatte liegt hoch. Indes: Mozarts „Kleine Nachtmusik“ oder auch die hinreißende Es-Dur-Serenade von Antonin Dvorák lassen sich auch zum 100. Mal goutieren, bekommt man sie derart subtil, fein ausgeleuchtet und sorgsam modelliert serviert wie durch die 14 fabelhaften Streicher des renommierten Mannheimer Ensembles.

Gjorgji Petrovski, der diesmal als Konzertmeister achtsam, aber nahezu unmerklich vom ersten Pult aus leitete, hielt sein Ensemble auch ohne Stab und Dirigentenpodest diszipliniert und inspiriert agierend bei der Stange. Dabei machte es die staubtrockene Raum-Akustik den Streichern fürwahr nicht leicht. Sie hätte jede noch so geringe Abweichung vom Pfad der makellosen Tongebung öffentlich gemacht. Aber das passierte nicht.

Pianos: zum Niederknien schön

Nach der Pause kamen die Britischen Inseln mit ihrem genialen Autodidakten Edward Elgar und dessen hinreißender Streicher-Serenade e-Moll, op. 20, in den Blick: mit ihren ebenso frischen Klanggewittern wie samtig pastosem Schmelz (larghetto). Und es schmeichelten sich nach Gaetano Donizetti und seiner aufreizenden Motorik (Allegro aus op.17) auch ein paar eher unbekannte, gleichwohl hochinteressante Schöpfer der mediterranen Spätromantik in die Gehörgänge: der Franzose Gabriel Pierné und der Spanier Joaquin Malats (Serenata española).

Es war der permanent pulsierende, energetisch hoch aufgeladene Kathedralklang, der – gepaart mit lustvoll ausufernder Virtuosität (Tschaikowski!) – ein ums andere Mal faszinierte. Fast noch mehr waren es die kammermusikalischen Tugenden einer lupenreinen Interaktion, die Präzision jeder einzelnen Bewegung zwischen ausufernder Spielfreude und tiefgreifender Kontemplation, die auch die unterhaltsame Gattung zuweilen durchaus nahelegt. Und nahezu unerreicht und zum Niederknien schön: die sphärisch verebbenden Pianos.

Konzipiert hatte den Programmreigen Gabriele Gefäller, Geschäftsführerin des Kurpfälzischen Kammerorchesters, und ihre charmante Moderation lieferte allerhand Wissenswertes zu Schöpfern und Werken. Als nach dem wirkmächtigen Schluss mit der Streicher-Serenade op. 12 des Broadway-Komponisten Victor Herbert der Beifall brandete, bedankte sich das Ensemble mit einem rasanten Rausschmeißer aus der St. Paul’s Suite von Gustav Holst.