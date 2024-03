Die Handballerinnen der TuS Metzingen bekommen ab der kommenden Bundesliga-Saison einen neuen Coach. Der bisherige Co-Trainer Peter Woth übernimmt das Amt von Werner Bösch, wie der DHB-Pokalsieger am Montag mitteilte. Der Österreicher wechselt in den Herrenbereich und übernimmt den GC Amicitia Zürich in der Schweiz.

Metzingen (dpa/lsw) - «Werner wird für immer der erste Cheftrainer der Vereinsgeschichte sein, der hier einen Titel geholt hat. Ich bin ihm sehr dankbar für seine harte Arbeit in den letzten zwei Jahren», sagte Manager Ferenc Rott. Dass Woth aufrückt, sei ein Vorteil, meinte Rott: «Er hat mit Werner gute Arbeit geleistet und kennt die Strukturen des Vereins und der Mannschaft sehr gut.»

