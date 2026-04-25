In drei Jahren finden in Karlsruhe die World Games der nicht-olympischen Sportarten und Disziplinen statt. Nun hat man sich auf die ersten Events geeinigt.

Karlsruhe (dpa) - Gut drei Jahre vor den World Games in Karlsruhe sind die ersten rund 30 Sportarten für das Event 2029 festgelegt worden. Dazu zählen traditionsreiche Sportarten wie Bogenschießen und Turnen sowie Trendevents wie Frisbee und Sportklettern. Darauf einigten sich der Weltverband IWGA sowie die Organisatoren der Spiele bei einem Treffen in Lausanne. Das komplette Programm der Spiele vom 19. bis 29. Juli in Karlsruhe inklusive von Einladungs- und Parasportarten wird im Laufe dieses Jahres bestimmt.

Die World Games sind Anfang der 80er Jahre als Spiele der nicht-olympischen Sportarten ins Leben gerufen worden. In den vier Jahrzehnten seitdem wurden einige Sportarten vom IOC zu Olympia aufgenommen, etwa Badminton, Beachvolleyball, Triathlon oder Sportklettern. Teilweise finden Sportarten bei beiden Großevents statt, dann aber mit unterschiedlichen Disziplinen.

Rund 4.000 Sportlerinnen und Sportler erwartet

In Karlsruhe, das nach 1989 zum zweiten Mal Ausrichter der World Games ist, werden rund 4.000 Athletinnen und Athleten aus mehr als 100 Ländern erwartet. Deutschland wolle sich in drei Jahren «einmal mehr als professioneller und zuverlässiger Gastgeber» präsentieren, sagte Sport-Staatsministerin Christiane Schenderlein.