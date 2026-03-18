Den Grizzlys Wolfsburg fehlt zum Einzug ins Playoff-Viertelfinale noch ein Erfolg. Am Freitag kann bereits eine Entscheidung fallen.

Wolfsburg (dpa) - Die Grizzlys Wolfsburg haben im Kampf um das Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga vorgelegt. Die Niedersachsen gewannen das erste von drei möglichen Partien in der ersten Play-Off-Runde gegen die Schwenninger Wild Wings mit 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

Mit einem Erfolg am Freitag (19.00 Uhr/Magentasport) in Schwenningen steht Wolfsburg im Viertelfinale. Siegen die Wild Wings, kommt es Sonntag zum Entscheidungsspiel in Wolfsburg.

Nationalspieler Luis Schinko (5. Minute/55.) mit einem Doppelpack und Matt White (36.) waren für das Team von Neu-Trainer Tyler Haskins erfolgreich. Für die Gäste traf Alex Trivellato (17.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Starke Gegner im Viertelfinale

Mögliche Gegner im Viertelfinale ab dem 25. März sind Vorrundensieger Kölner Haie oder Mitfavorit Adler Mannheim. Dann wird im Modus Best-of-Seven gespielt.