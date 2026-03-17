Mit 83 Jahren wieder am Schreibtisch: Wolfgang Grupp arbeitet nach seinem Suizidversuch erneut im Familienunternehmen mit. Was seine Kinder über den Wiedereinstieg verraten.

Augsburg/Burladingen (dpa) - Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp ist nach Angaben seiner Kinder wieder regelmäßig im Familienunternehmen tätig. Nach seinem Suizidversuch im vergangenen Jahr stehe er ihnen als Berater zur Seite, sagte Wolfgang Grupp junior der «Augsburger Allgemeinen». «Unser Vater kommt regelmäßig ins Büro und arbeitet mit.»

Der 83-Jährige unterstütze die Geschäftsführung, die aus Sohn Wolfgang Grupp junior und Tochter Bonita Grupp besteht, mit seiner Erfahrung. «Wir haben das Glück, mit ihm den Unternehmensberater im eigenen Haus zu haben», sagte der Sohn. Der Vater sitze weiterhin an seinem Schreibtisch im Großraumbüro der Firmenzentrale in Burladingen. «Meinem Vater geht es gut. Wir fragen ihn regelmäßig um Rat und brauchen ihn», sagte Bonita Grupp.

Belastendes Jahr für die Familie

Der frühere Trigema-Chef hatte Mitte vergangenen Jahres einen Suizidversuch öffentlich gemacht. Er habe an Altersdepression gelitten und sich Gedanken darüber gemacht, ob er überhaupt noch gebraucht werde, hieß es in einem Brief an seine ehemaligen Mitarbeiter. Er bedauere sehr, was geschehen sei und würde es gerne ungeschehen machen, hatte der Unternehmer geschrieben.

Die Familie habe ein schwieriges Jahr hinter sich, sagte Grupp junior mit Blick auf den Suizidversuch seines Vaters. «Wir sind froh, dass es mit meinem Vater dann doch so gut ausgegangen ist. Wir hatten Glück und sind dankbar dafür.»

Die Erfahrung des Vaters sei für die neue Führung wertvoll, sagte der 34-Jährige. Seit der Übernahme des Unternehmens 1969 habe sein Vater «keine betriebsbedingte Kündigung ausgesprochen und auch keine Kurzarbeit eingeführt. So soll es bleiben».

Grupp führte Trigema mehr als 50 Jahre

Der Textilunternehmer Wolfgang Grupp, 1942 in Burladingen geboren, übernahm 1969 die von seinem Großvater gegründete Firma. Trigema stellt Wäsche, Freizeit- und Sportbekleidung her und wirbt damit, zu 100 Prozent «Made in Germany» anzubieten. Anfang 2024 räumte Grupp den Chefposten und gab die Geschäftsführung an seinen Sohn und seine Tochter ab. Beide Kinder waren schon zuvor in der Firma tätig.

Die Führung gab Wolfgang Grupp schon vor längerer Zeit an seine Kinder ab. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Grupp junior und seine Schwester Bonita führen das Familienunternehmen gemeinsam. Sie leitet die Bereiche Onlinehandel, Marketing und Personal. Wolfgang Grupp junior verantwortet Geschäftskunden, die Produktion und Finanzen. «Es ist besser, wenn man das auf beide verteilt», hatte Grupp senior in einem Gespräch mit Linken-Urgestein Gregor Gysi Anfang März in Tübingen gesagt. Es war sein erster öffentlicher Auftritt nach dem Suizidversuch.

Kultige TV-Spots mit Affe

Grupp senior gilt als einer der profiliertesten und schillerndsten Kaufleute in Deutschland. Er wurde durch kultige Fernsehspots bekannt. Darin warb ein Schimpanse im weißen Hemd und mit schwarzer Krawatte - verkleidet als Nachrichtensprecher - für T-Shirts und Sweatshirts des Mittelständlers.

Auch die neue Führung hält am TV-Affen fest. «Der Affe Charly ist unser Haltungsbotschafter», erklärte Grupp junior. Das lebendige Tier wurde aber inzwischen von einer Computeranimation ersetzt.