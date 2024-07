In der Nacht gerät ein Wohnwagen in Brand. Ein Insasse kann sich noch befreien - kommt aber in eine Klinik.

Rastatt (dpa/lsw) - Ein Mann hat sich beim Brand eines Wohnwagens in Rastatt lebensgefährlich verletzt. Polizeiangaben zufolge brachte der Rettungsdienst den 62-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Wohnwagen war in der Nacht kurz nach Mitternacht in Brand geraten. Ursache könnte ein technischer Defekt gewesen sein, sagte ein Polizeisprecher. Konkrete Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung lagen zunächst nicht vor. Der Mann hatte sich noch selbstständig aus dem brennenden Wohnwagen befreit.

