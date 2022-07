Nach einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Stuttgart hat es vier Verletzte gegeben. Drei von ihnen seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer sei am Montagabend im elften Geschoss des Hochhauses ausgebrochen. Zahlreiche Menschen hätten das Gebäude bereits selbstständig verlassen, einige Bewohnerinnen und Bewohner seien von Atemschutztrupps der Feuerwehr ins Freie geführt worden. Nach rund 20 Minuten war das Feuer auf einem Balkon und in einer Wohnung weitestgehend gelöscht. Die Wohnung sei vorerst nicht bewohnbar. Angaben zur möglichen Brandursache sowie zum Sachschaden konnten zunächst nicht gemacht werden.

Stuttgart (dpa/lsw) - Pressemitteilung