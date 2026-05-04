Baden-Württemberg Wohnung von Ex-Freundin angezündet - Mann in U-Haft

Polizei
Der Verdächtige stellte sich noch am Tattag der Polizei. (Symbolbild)

Mit Benzin und Ansage: Ein 28-Jähriger legt Feuer in der Wohnung seiner Ex – und bringt damit auch Nachbarn in Gefahr. Was die Polizei zum Ablauf sagt.

Dossenheim (dpa/lsw) - Ein Mann soll die Wohnung seiner Ex-Freundin in Brand gesetzt haben und sitzt deshalb nun in Untersuchungshaft. Mit einer Flasche voller Benzin habe er an verschiedenen Orten in der Wohnung Feuer gelegt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die 30 Jahre alte Ex-Freundin befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis). Der 28-jährige Verdächtige habe sich am Freitag selbst Zutritt verschafft. Er habe zuvor per Sprachnachricht seine geplante Tat angekündigt.

Laut Polizei stand die Wohnung innerhalb weniger Minuten in Vollbrand. Zwei andere Bewohner in dem Mehrfamilienhaus erlitten Rauchvergiftungen. Es entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro.

Der 28-Jährige stellte sich der Polizei selbstständig. Wegen schwerer Brandstiftung und der damit verbundenen Körperverletzung erging am Samstag Haftbefehl gegen ihn. Anschließend kam er in ein Gefängnis.

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