In einer Küche bricht Feuer aus. Bewohner des Stuttgarter Mehrfamilienhauses bemerken den Brand. Doch ein Mann und eine Frau verletzen sich teils schwer.

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine 73 Jahre alte Frau ist bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart schwer verletzt worden. Ein 71-Jähriger verletzte sich leicht, wie die Polizei mitteilte. Ihren Angaben zufolge brach das Feuer in der Küche einer Erdgeschosswohnung aus, die genaue Ursache muss noch ermittelt werden. Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten den Brand bemerkt und Rettungskräfte alarmiert. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.