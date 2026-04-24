Ein Wohnmobil geht in Flammen auf. Am Ende stehen zwei Verletzte und eine halbe Million Euro Schaden. Die Polizei hat eine Vermutung, warum der Brand sich so ausweitete.

Baienfurt (dpa/lsw) - Eine halbe Million Euro Schaden hat ein brennendes Wohnmobil in Baienfurt (Kreis Ravensburg) verursacht. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Das Wohnmobil fing demnach aus noch ungeklärten Gründen Feuer. Es seien dann vermutlich die Gasflaschen explodiert, wodurch der Carport, in dem das Wohnmobil untergebracht war, auch in Flammen aufging. Fünf umliegende Häuser wurden laut den Angaben des Sprechers bei dem Brand durch Ruß und Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Hitze seien zum Teil außerdem die Scheiben der Häuser kaputtgegangen.

Zwei Menschen erlitten demnach eine Rauchvergiftung. Der Schaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf 500.000 Euro.