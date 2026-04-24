Am Ende ist nicht nur das Fahrzeug betroffen, der Schaden geht in die Hunderttausende Euro. Die Polizei hat eine Vermutung, warum der Brand sich so ausweitete.

Baienfurt (dpa/lsw) - Eine halbe Million Euro Schaden hat ein brennendes Wohnmobil in Baienfurt (Kreis Ravensburg) verursacht. Zwei Frauen im Alter von 98 und 63 Jahren wurden «durch das Einatmen von Rauchgasen und durch den Eindruck des Geschehens» leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungsdienst habe die beiden vor Ort behandelt.

Das Wohnmobil hatte laut einem Sprecher aus zunächst ungeklärten Gründen Feuer gefangen. Es seien dann vermutlich die Gasflaschen explodiert, wodurch der Carport, in dem das Wohnmobil untergebracht gewesen sei, auch in Flammen aufgegangen sei. Die Hitze habe auch ein davor geparktes Auto beschädigt.

Zudem wurden fünf umliegende Häuser nach Angaben des Sprechers bei dem Brand durch Ruß und Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Hitze seien zum Teil außerdem die Scheiben der Häuser kaputtgegangen. Ein Wohnhaus ist laut Mitteilung wegen starker Rauchbelastung vorerst nicht mehr bewohnbar.