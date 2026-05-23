In der Nacht bricht in einer Scheune ein Feuer aus. Rasch greifen die Flammen auf das benachbarte Wohnhaus über. Die Folgen des Brandes sind erheblich.

Waiblingen (dpa/lsw) - Beim nächtlichen Brand eines Wohnhauses und einer Scheune in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Durch das Feuer entstand zudem ein Schaden von rund 500.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Das Haus ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar.

Die Flammen brachen zunächst an einer Scheune aus und griffen schnell auf das angrenzende Wohnhaus über. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand die Scheune bereits in Brand. Alle vier Bewohner des Hauses konnten sich laut Polizei rechtzeitig in Sicherheit bringen. Zwei Menschen hätten jedoch leichte Verletzungen erlitten – vermutlich durch eine Rauchvergiftung. Sie konnten vor Ort ambulant behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.