In einem Gebäude, in dem sich Wohnungen und eine Autowerkstatt befinden, bricht am Morgen ein Brand aus. Das Haus ist größtenteils zerstört.

Sinsheim (dpa/lsw) - Ein Wohnhaus mit Autowerkstatt ist in Sinsheim ( Rhein-Neckar-Kreis) in Brand geraten. Das Feuer sei am frühen Morgen ausgebrochen, verletzt worden sei aber niemand, teilte die Polizei mit. Das Gebäude sei größtenteils ausgebrannt.

Beim Eintreffen der ersten Polizeistreifen seien offene Flammen in dem Gebäude festgestellt worden, die sich später auf das gesamte Haus ausgebreitet hätten. Die Bewohner hätten sich rechtzeitig ins Freie gerettet. Den Angaben nach befinden sich in dem Gebäude zwei Wohneinheiten und eine Autowerkstatt. Rund dreieinhalb Stunden nach Ausbruch wurde das Feuer laut Polizei gelöscht, allerdings war die Feuerwehr zunächst noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Wie es zu dem Brand gekommen war und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar. Die Kripo habe die Ermittlungen aufgenommen.